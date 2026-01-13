La polizia mi portava al cimitero per picchiarmi perché transgender | la storia di Sara rifugiata dal Perù

Sara, rifugiata dal Perù, condivide la sua esperienza di persecuzione legata alla sua identità transgender. Costretta a fuggire dal suo paese, ha affrontato violenze e minacce, tra cui episodi di aggressione da parte delle forze dell’ordine. La sua storia evidenzia le difficili condizioni della comunità LGBTQ+ in Perù e il ruolo delle istituzioni nel riconoscere e tutelare i diritti umani fondamentali.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nella stazione di Verona Porta Nuova. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato due giovani di 28 e 20 anni, di origine franco-algerina, colti in flagranza mentre asportavano beni da alcuni zaini. I due er - facebook.com facebook

Sassari, la polizia porta la Befana ai bambini in ospedale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.