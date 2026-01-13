La polizia mi portava al cimitero per picchiarmi perché transgender | la storia di Sara rifugiata dal Perù
Sara, rifugiata dal Perù, condivide la sua esperienza di persecuzione legata alla sua identità transgender. Costretta a fuggire dal suo paese, ha affrontato violenze e minacce, tra cui episodi di aggressione da parte delle forze dell’ordine. La sua storia evidenzia le difficili condizioni della comunità LGBTQ+ in Perù e il ruolo delle istituzioni nel riconoscere e tutelare i diritti umani fondamentali.
Sara è stata costretta a scappare dal Perù, perseguitata perché transgender. Per il Tribunale di Brescia il Perù è, infatti, un luogo dove la comunità LGBTQ+ non gode della tutela minima dei diritti umani. La sua storia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
