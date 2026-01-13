La polemica sulle accise? Senza carburante

La recente polemica sulle accise si concentra sul costo del carburante e sull'impatto ambientale. Secondo il “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi” del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, guidato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, si evidenziano alcune criticità legate alle tasse sui carburanti. Questa analisi mira a comprendere meglio le implicazioni economiche e ambientali delle politiche fiscali in materia di energia, senza enfasi o sensazionalismi.

RINCARI GASOLIO E EDILIZIA CALABRESE, L'ALLARME DELLA FILIERA E L'APPELLO ALLE ISTITUZIONI Accise sul carburante e costi in aumento mettono sotto pressione il settore delle costruzioni in Calabria: la proposta di IdM per tutelare un comparto st - facebook.com facebook

