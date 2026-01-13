La polemica sulle accise? Senza carburante
La recente polemica sulle accise si concentra sul costo del carburante e sull'impatto ambientale. Secondo il “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi” del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, guidato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, si evidenziano alcune criticità legate alle tasse sui carburanti. Questa analisi mira a comprendere meglio le implicazioni economiche e ambientali delle politiche fiscali in materia di energia, senza enfasi o sensazionalismi.
Secondo il “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi” del Mase, guidato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, il “diffe. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Autostrade e carburante, viaggiare in Piemonte nel 2026 costerà di più: accise e pedaggi, tutti gli aumenti
Leggi anche: Aumenti sulle sigarette, fino a 3 euro in più in Italia per le accise Ue
La polemica sulle accise? Senza carburante - I prezzi seguono l’allineamento, smentendo la propaganda sulla “speculazione” ... ilfoglio.it
RINCARI GASOLIO E EDILIZIA CALABRESE, L'ALLARME DELLA FILIERA E L'APPELLO ALLE ISTITUZIONI Accise sul carburante e costi in aumento mettono sotto pressione il settore delle costruzioni in Calabria: la proposta di IdM per tutelare un comparto st - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.