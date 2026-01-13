La partita solitaria di Raffaele | Salernitana che cosa aspetti?

La situazione della Salernitana si è notevolmente complicata nelle prime due giornate di ritorno, evidenziando un calo rispetto alle prestazioni iniziali. La partita di Raffaele rappresenta un momento cruciale per la squadra, chiamata a risalire la china. In questo articolo si analizzano le sfide e le prospettive attuali, offrendo uno sguardo approfondito sulla condizione del team e sulle possibili strategie per migliorare il rendimento.

Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo Meno quattro. Se i numeri non mentono mai – sia in positivo che in negativo – il saldo punti delle prime due giornate di ritorno evidenzia in tutta la sua crudezza lo stato di salute di una Salernitana ormai lontana parente di quella che ha per larghi tratti dominato le scene nella prima parte della stagione. Lo zero a zero maturato ieri al l'Arechi al cospetto di un Cosenza organizzato, tignoso, aggressivo e pragmatico ha accontentato, probabilmente, soltanto Raffaele. Il tecnico granata, a fine gara, ha fornito alla stampa un'analisi che – in tutta sincerità – si fa fatica ad accettare e condividere.

