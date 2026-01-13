La nuova Tariffa puntuale sui rifiuti entra a regime | cosa cambia in bolletta e quanto costeranno i conferimenti extra

A Ravenna, la nuova Tariffa puntuale sui rifiuti entra in vigore definitiva, sostituendo il precedente sistema di calcolo. Dopo un anno di sperimentazione, dal primo gennaio 2026 la tariffa si basa effettivamente sulla quantità di rifiuti conferiti. Questo cambiamento influisce sulla bolletta e sui costi dei conferimenti extra, rendendo più trasparente e responsabile la gestione dei rifiuti nel Comune.

Finito l'anno di "prova", ora la Tariffa corrispettiva puntuale entra a pieno regime a Ravenna. La nuova tassa sui rifiuti, già in vigore nel comune ravennate dallo scorso anno, ha terminato il periodo di sperimentazione e dal primo gennaio 2026 ha iniziato davvero a tener conto della quantità di.

