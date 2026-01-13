La notte della sfida in Iran e l’avvertimento da Caracas
La notte delle proteste in Iran e l’avvertimento da Caracas sono al centro di questa analisi. Sheghi Taba, cittadina iraniana residente a Bergamo dal 2011, condivide il suo punto di vista sulle recenti manifestazioni nel suo Paese d’origine. Un contributo che offre uno sguardo diretto e riflessivo sulla situazione attuale, evidenziando il coinvolgimento emotivo e le implicazioni geopolitiche di un evento che sta attirando l’attenzione internazionale.
Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Sheghi Taba, cittadina iraniana che dal 2011 vive a Bergamo e in queste ore sta seguendo le proteste scoppiate nel suo Paese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
