La musica del mare al carcere di Opera con Riccardo Muti

Da tv2000.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Note del Mare presso il carcere di Opera hanno offerto un concerto speciale con Riccardo Muti, un momento di riflessione e rinascita. L’iniziativa ha coinvolto strumenti realizzati con i legni dei barconi di Lampedusa, simbolo di speranza e solidarietà. Un evento che unisce musica e impegno sociale, volto a promuovere un messaggio di rinascita e inclusione.

Un concerto per rinascere. È l’esperienza delle Note del Mare, l’iniziativa che ha portato nel carcere milanese di Opera Riccardo Muti e gli strumenti realizzati con i legni dei barconi di Lampedusa. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

la musica del mare al carcere di opera con riccardo muti

© Tv2000.it - La musica del mare al carcere di Opera con Riccardo Muti

Leggi anche: Le note del mare a Opera con Riccardo Muti, la musica che cambia le vite

Leggi anche: Riccardo Muti e l’Orchestra Cherubini nel carcere di Opera: “Più profonda spiritualità qui dentro che fuori”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Muti dirige ad Opera l'Orchestra del mare: in carcere la “musica senza barriere”; Un concerto diretto da Riccardo Muti nel carcere di Opera; Riccardo Muti al carcere di Milano Opera, il concerto con gli strumenti del mare; Riccardo Muti e l'Orchestra Cherubini, concerto nel carcere di Milano Opera.

musica mare carcere operaRiccardo Muti al carcere di Milano Opera, il concerto con gli strumenti del mare - Una serata di musica, umanità e speranza nella casa di reclusione di Milano Opera: Riccardo Muti ha diretto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini con gli strumenti del mare, realizzati dal legno dei b ... tg24.sky.it

musica mare carcere operaRiccardo Muti nel carcere di Opera: “Voi, anime in cerca di pace” - Poi ha accompagnato al piano un condannato ex cantante lirico. repubblica.it

musica mare carcere operaRiccardo Muti dirigerà l'Orchestra Cherubini nel carcere di Opera a Milano - Dopo i concerti a Lampedusa e Ravenna nel 2024 con strumenti realizzati con il legno di barconi dei migranti, Riccardo Muti e la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini visitano il carcere di Milano- tg24.sky.it

La musica del mare al carcere di Opera con Riccardo Muti

Video La musica del mare al carcere di Opera con Riccardo Muti

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.