Le Note del Mare presso il carcere di Opera hanno offerto un concerto speciale con Riccardo Muti, un momento di riflessione e rinascita. L’iniziativa ha coinvolto strumenti realizzati con i legni dei barconi di Lampedusa, simbolo di speranza e solidarietà. Un evento che unisce musica e impegno sociale, volto a promuovere un messaggio di rinascita e inclusione.

Un concerto per rinascere. È l'esperienza delle Note del Mare, l'iniziativa che ha portato nel carcere milanese di Opera Riccardo Muti e gli strumenti realizzati con i legni dei barconi di Lampedusa. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000.

Riccardo Muti nel carcere di Opera: “Voi, anime in cerca di pace” - Poi ha accompagnato al piano un condannato ex cantante lirico. repubblica.it

Riccardo Muti dirigerà l'Orchestra Cherubini nel carcere di Opera a Milano - Dopo i concerti a Lampedusa e Ravenna nel 2024 con strumenti realizzati con il legno di barconi dei migranti, Riccardo Muti e la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini visitano il carcere di Milano- tg24.sky.it

La musica del mare al carcere di Opera con Riccardo Muti

