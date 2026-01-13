‘La Mummia’ | sta per tornare in un reboot di Lee Cornin

Il maestro dell’horror Lee Cornin, regista di La casa-Il risveglio del male, torna portando sul grande schermo un nuovo gioiello visivo: il reboot della storico film ‘ La Mummia ‘. Scopriamo insieme il cast e il trailer del nuovo film prodotto da Blumhouse e Atomic Monster. La Mummia: il ritorno di una storia millenaria. Sì, è proprio di quella ‘Mummia’ di cui stiamo parlando. Il capolavoro diretto Warner Bros. Pictures distribuirà nelle sale cinematografiche italiane, a partire dal 16 aprile, Lee Cronin – La Mummia. Ricordiamo come La Mummia abbia inquietato il mondo con il suo mondo egizio e la sua creatura immortale, ricoperta dalle bende. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

«La scelta di Lee Cronin come regista nasce dal desiderio di dare nuova vita a una delle figure più iconiche dell’horror, con un taglio più cupo e disturbante rispetto al passato. » Il nuovo film La Mummia, frutto della collaborazione tra New Line Cinema, Atomic - facebook.com facebook