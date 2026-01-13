La multa Ztl può essere automatica o notificata successivamente. In molti casi, i sistemi di rilevamento elettronico registrano le infrazioni senza intervento umano. Tuttavia, ci sono circostanze in cui è possibile contestarla, ad esempio in presenza di errori o violazioni non correttamente documentate. Conoscere i propri diritti e le procedure di contestazione è fondamentale per affrontare eventuali multe in modo consapevole.

Le multe stradali, si sa, sono certamente una voce importante nei bilanci dei Comuni di tutta Italia, e tra le più numerose e redditizie vi sono senza dubbio quelle che colpiscono gli automobilisti i quali, sprovvisti di regolare autorizzazione, violano i varchi delle Zone a traffico limitato (Ztl). Nel 2024 i Comuni italiani hanno incassato complessivamente più di 1,7 miliardi di euro dalle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, incluse quelle relative alle Ztl, con un incremento del 10% rispetto al 2023. Per quanto non esista un dato nazionale aggregato che isoli queste ultime, le analisi sui rendiconti ufficiali pubblicati dai Comuni entro maggio evidenziano che per le metropoli, in cui tali zone sono più numerose e ampie e dove gli ingressi non autorizzati pesano significativamente, i proventi totali hanno raggiunto all'incirca i 650 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La multa Ztl è automatica? Ecco quando puoi contestarla

Leggi anche: Ambulanza multata per ingresso in Ztl a Prato: revocato il fermo amministrativo ma la multa resta

Leggi anche: Promozione automatica con mansioni superiori, quando spetta il risarcimento

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La multa Ztl è automatica? Ecco quando puoi contestarla - Le sanzioni staccate grazie alle telecamere apposte ai varchi delle zone a traffico limitato costituiscono una buona fetta degli introiti dei Comuni ... msn.com