La movida romana che vorrei Sabbatani Schiuma FdI rilancia La Città della Notte e chiede stop all' abusivismo

Sabbatani Schiuma di FdI propone un’idea di “La Città della Notte” a Roma, puntando a un equilibrio tra divertimento e ordine. La sua proposta mira a migliorare la vita notturna attraverso una gestione efficace di trasporti, presidi sul territorio e regole chiare, evitando conflitti e abusivismo. L’obiettivo è creare un ambiente sicuro e vivace, in cui il divertimento sia sostenibile e rispettoso delle norme.

Roma non ha bisogno di una "guerra alla notte" ma di una regia capace di trasformare il divertimento in un ecosistema ordinato: trasporti che funzionano, presìdi sul territorio, locali messi nelle condizioni di lavorare bene e sanzioni rapide per chi aggira le regole. In questa prospettiva si colloca l'intervento di Fabio Sabbatani Schiuma, che collega il tema della sicurezza a un punto spesso rimosso dal dibattito: la filiera dell'irregolarità che ruota attorno alla movida. Il messaggio è netto: quando l'intrattenimento si sposta nell'ombra, tra licenze "forzate", eventi non autorizzati e capienze gestite con leggerezza – dice Schiuma - il rischio aumenta e a pagare sono soprattutto i ragazzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "La movida romana che vorrei". Sabbatani Schiuma (FdI) rilancia "La Città della Notte" e chiede stop all'abusivismo

