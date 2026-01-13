La morte di Franka Ludwig a Firenze fermati compagno e amica | l' avrebbero uccisa per incassare premi assicurativi per 1 milione di euro

Due persone sono state fermate nell’ambito delle indagini sulla morte di Franka Ludwig, trovata senza vita il 2 luglio scorso su un sentiero di montagna a San Godenzo, nel fiorentino. La 52enne tedesca sarebbe stata vittima di un’operazione pianificata per ottenere premi assicurativi per un milione di euro. Le autorità stanno approfondendo i dettagli di questa vicenda, che ha suscitato attenzione nel territorio.

Due fermi per la morte di Franka Ludwig, 52enne tedesca trovata priva di vita su un sentiero di montagna, nel comune di San Godenzo (Firenze), il 2 luglio scorso. Secondo quanto appreso i carabinieri hanno eseguito, su disposizione della procura, di Firenze il fermo del compagno della vittima, 53 anni, e di una amica, 66, fiorentini, per omicidio volontario. I due, per l'accusa, avrebbero organizzato.

