La minaccia del tycoon | Potrei dover scegliere tra Nato e Groenlandia

Donald Trump ha nuovamente espresso dubbi riguardo alla Groenlandia, affermando di poter essere costretto a scegliere tra l’isola e la permanenza nella Nato. Le sue dichiarazioni, rilasciate al New York Times, evidenziano una possibile tensione tra questioni geopolitiche e alleanze internazionali. La situazione mette in luce le delicate dinamiche di relazioni estere e le sfide di un possibile cambio di posizione degli Stati Uniti sulla questione.

Continuano gli affondi di Donald Trump (foto) sulla Groenlandia. Il tycoon, anche ieri, parlando con il New York Times, ha spiegato che potrebbe essere costretto a scegliere fra l’isola coperta dai ghiacci e la permanenza nella Nato. I media statunitensi riportano che mercoledì è previsto un incontro fra Marco Rubio e una delegazione danese per parlare della questione. D Nuuk non arriva certo entusiasmo per il piano dell’inquilino della Casa Bianca. Ieri sera è stato reso noto che il capo del governo groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, era atteso per incontrare la prima ministra danese Mette Frederiksen, dopo che nelle scorse ore c’era stato un colloquio fra il ministro degli Esteri dell’isola e quello della Danimarca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

