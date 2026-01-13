Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza a Bologna, è scomparsa il 7 gennaio nel parco dei Colli Euganei. Le ricerche, interrotte al tramonto, riprenderanno il 14 gennaio e proseguiranno almeno fino a venerdì. La vicenda sembra essere legata a una crisi sentimentale e a un momento difficile in università, segnando un periodo complesso per la giovane.

Padova – Si sono interrotte al tramonto, ma ricominceranno nella mattina del 14 gennaio e continueranno almeno fino a venerdì le ricerche in zona Parco dei Colli Euganei di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Giurisprudenza a Bologna di cui si sono perse le tracce dal 7 gennaio. E proprio nel capoluogo bolognese continuano i riscontri dei carabinieri veneti, che hanno potuto contare in questi giorni nella collaborazione e nello scambio di informazioni con carabinieri e agenti della Digos della questura emiliana. Nessuna ombra sul presente della studentessa appare all'orizzonte delle indagini coordinate dalla Procura di Padova, che assieme alla Prefettura si occupa delle ricerche della giovane donna nel padovano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La "malinconia" di Annabella dietro la fuga? La pista della crisi sentimentale e il momento duro in università

