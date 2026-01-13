La lettera di Cento su Alemanno | Merita un' attenuazione della pena
Da settimane seguo con attenzione la vicenda di Gianni Alemanno, sia attraverso i social che sulle pagine de Il Tempo. In questa lettera, desidero esprimere una riflessione sulla sua situazione, considerando gli aspetti umani, giudiziari e politici coinvolti. Ritengo che sia importante affrontare il tema con equilibrio e rispetto, evitando giudizi affrettati e promuovendo un confronto sereno su un caso che coinvolge valori fondamentali.
Lettera di Paolo Cento a Francesco Storace e al Direttore de Il Tempo su Alemanno e carceri Da diverse settimane sto seguendo sui social e sulle pagine del vostro giornale la vicenda umana, giudiziaria e soprattutto politica di Gianni Alemanno. Come è noto a voi e a tutti le mie idee e la mia militanza politica, così come oggi anche la mia attività giornalistica, sono lontani e distanti da quella di Alemanno e più volti ci siamo scontrati anche elettoralmente. Ma oggi troverei sbagliato e anche un po' vigliacco non prendere parola pubblica sulla carcerazione di cui è protagonista. Non entro nel merito della sentenza che lo ha condannato, ma davvero possiamo credere che dopo aver scontato in carcere questi mesi non sia ora meritevole di un atto almeno di attenuazione della pena? Che aver fatto una o più assemblee o comizi durante l'affidamento in prova sia addirittura più grave del reato per cui è stato condannato? Certo qualche mio compagno di idee con ragione potrebbe obiettare che la destra è garantista solo con gli amici per poi volere più carcere per tutti gli altri (soprattutto per i disperati e i poveracci). 🔗 Leggi su Iltempo.it
