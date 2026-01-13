La lenta discesa di Ranieri Prima capitano Ora da riserva Luca che hai?
La carriera di Ranieri ha attraversato diverse fasi: da capitano a riserva. Luca, come si evolve il suo ruolo nel tempo? Ricordando il passato, il capitano simbolo di orgoglio e determinazione, si riflette sul percorso di un atleta che ha indossato la maglia viola fin da bambino, affrontando sfide e cambiamenti lungo il cammino. Un racconto di dedizione e passione per il calcio, che si intreccia con le trasformazioni di una carriera sportiva.
C’era una volta il capitano. Fiero. Con la fascia al braccio. Coronamento di un percorso a ostacoli cominciato fin da bambino con la maglia viola addosso. Da La Spezia al sogno gigliato, Luca Ranieri ci ha creduto e lo ha realizzato. Diventare titolare della squadra con la quale è cresciuto e di cui è diventato tifoso. Di più. Esserne il capitano. Una bella storia, di quelle che solo lo sport sa regalare. Perché Luca la Fiorentina ha rischiato più volte di perderla. Se l’è sempre tenuta stretta, anche quando nella gestione Italiano pedalava sconsolato su una cyclette a bordo campo del ‘Benatti’ di Moena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: A che ora parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a St. Moritz: programma esatto, n. di pettorale, tv
Leggi anche: A che ora parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa in Val d’Isere 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv
La lenta discesa di Ranieri. Prima capitano. Ora da riserva. Luca, che hai?.
La lenta discesa di Ranieri. Prima capitano. Ora da riserva. Luca, che hai? - Coronamento di un percorso a ostacoli cominciato fin da bambino con la maglia viola addosso. msn.com
Una discesa lenta dall’alto, tra gli sguardi stupiti dei bambini e l’emozione degli adulti. Questa mattina, nel giorno dell’Epifania, la magia si è rinnovata all’Ospedale San Pio di Benevento, dove la Befana dei Vigili del Fuoco, accompagnata dai caschi rossi del - facebook.com facebook
Una #discesa solo di nome. Di fatto a #Zauchensee della libera per antonomasia c’è poco o nulla. I dettagli su #zonamistamagazine x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.