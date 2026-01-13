La Lega sfida gli alleati su Strade sicure Salvini | Non è il momento di togliere i militari dalle stazioni

La Lega mette in discussione la presenza dei militari nelle stazioni, sollevando tensioni all’interno della maggioranza. Salvini ha dichiarato che non è il momento di rimuovere le forze dell’ordine da queste aree. La discussione sull’operazione “Strade sicure”, avviata nel 2008, evidenzia le divergenze tra i partiti del centrodestra, segnalando un confronto sulle strategie di sicurezza pubblica.

Acque agitate in maggioranza. Il centrodestra litiga sull'operazione "Strade sicure", introdotta nel 2008 con un decreto del governo Berlusconi. Da un parte c'è Fratelli d'Italia - con in testa il ministro della Difesa Guido Crosetto - che ha più volte sottolineato la necessità di far sì che i. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Il 2026 rappresenta una sfida decisiva per Meloni e la sua amministrazione.

