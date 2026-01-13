La Groenlandia replica a Trump | Non ci avrà mai la Nato ci aiuti

La Groenlandia risponde alle proposte di Donald Trump, affermando che non sarà mai ceduta. Londra e Berlino considerano l'invio di contingenti militari, mentre Tajani chiarisce di non aver mai discusso di truppe italiane. La vicenda evidenzia le tensioni geopolitiche attorno all'isola strategica, al centro di una crescente attenzione internazionale.

Londra e Berlino valutano l’invio di soldati. Tajani si tira fuori: «Mai parlato di truppe». Sulla Groenlandia Donald Trump sembra intenzionato ad andare fino in fondo. A bordo dell’Air force one, infatti, il tycoon ha ribadito che gli Stati Uniti «si impadroniranno della Groenlandia in un modo o nell’altro». Perché, ha aggiunto, «se non la prendiamo noi, lo faranno la Russia o la Cina». Ieri, peraltro, è stata pubblicata integralmente l’intervista che Trump aveva rilasciato nei giorni scorsi al New York Times, nella quale il presidente ha lasciato intendere che Washington potrebbe trovarsi di fronte a una scelta drastica: «Non voglio dire quale sia la mia priorità assoluta», aveva affermato, «ma potrebbe essere una scelta», suggerendo un’alternativa secca tra il controllo dell’isola artica e la tenuta stessa della Nato. 🔗 Leggi su Laverita.info

