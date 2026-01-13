La Finanza sequestra abiti e pupazzi

La Guardia di Finanza ha condotto un'operazione a Savignano sul Rubicone, sequestrando un ingente quantitativo di abiti e pupazzi. L’intervento, di natura investigativa, ha coinvolto diverse attività di controllo per contrastare il mercato illecito e tutelare la legalità nel settore commerciale locale.

Maxi blitz della Guardia di Finanza con una complessa operazione che ha portato al sequestro a Savignano sul Rubicone di oltre 1.100 capi di abbigliamento in un negozio di vestiario. Non solo. L'operazione ha portato anche al sequestro di oltre 1.200 giocattoli e pupazzi delle serie più amate dai bambini. E ancora le Fiamme Gialle hanno trovato ben 12 lavoratori in nero, impiegando negli ultimi mesi dell'anno appena terminati ben 440 pattuglie con uomini in divisa, ma soprattutto in borghese. Anche quest'anno, nel periodo natalizio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha disposto, su tutto il territorio della provincia, in particolare nelle località con maggiore afflusso di visitatori, un rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, a tutela di imprese, commercianti, artigiani e degli operatori economici.

