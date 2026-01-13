La fiamma olimpica arriva sul Lago Maggiore il Piroscafo Piemonte tedoforo d' eccezione

Il 14 gennaio, la fiamma olimpica arriva sul Lago Maggiore, segnando la 38ª tappa del suo percorso. A accompagnarla, il Piroscafo Piemonte, storico vaporetto e testimone delle tradizioni locali, svolge il ruolo di tedoforo d'eccezione. Un momento di significato simbolico che unisce sport e cultura, mantenendo viva la continuità del viaggio della fiamma olimpica nel territorio.

Il Piroscafo Piemonte tedoforo d'eccezione della 38esima tappa del viaggio della fiamma olimpica, che nella giornata di domani, mercoledì 14 gennaio, arriverà sul Lago Maggiore."Abbiamo creduto fortemente nel coinvolgimento del Lago Maggiore all'interno del percorso della fiaccola olimpica quale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: La fiamma olimpica parte da Roma. Achille Lauro tedoforo d’eccezione

Leggi anche: Carlo Molfetta tedoforo d'eccezione, ma la fiamma olimpica non passerà da Brindisi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

-25 giorni alle Olimpiadi: la Fiamma Olimpica sul Lago Maggiore; La fiamma olimpica sul Lago Maggiore: il tragitto a Verbania; La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva sul lago Maggiore; GOZZANO, VERBANIA, BAVENO, STRESA, ARONA - Il Viaggio della Fiamma Olimpica.

Fiamma Olimpica in Lombardia: dove passa e quando arriva a Milano? Date e città di tappa - Il viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 arriva finalmente in Lombardia: la fiaccola attraversa a più riprese la regione dal 14 a 19 gennaio e d ... mentelocale.it