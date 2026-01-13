La fiamma olimpica arriva sul Lago Maggiore il Piroscafo Piemonte tedoforo d' eccezione
Il 14 gennaio, la fiamma olimpica arriva sul Lago Maggiore, segnando la 38ª tappa del suo percorso. A accompagnarla, il Piroscafo Piemonte, storico vaporetto e testimone delle tradizioni locali, svolge il ruolo di tedoforo d'eccezione. Un momento di significato simbolico che unisce sport e cultura, mantenendo viva la continuità del viaggio della fiamma olimpica nel territorio.
Il Piroscafo Piemonte tedoforo d'eccezione della 38esima tappa del viaggio della fiamma olimpica, che nella giornata di domani, mercoledì 14 gennaio, arriverà sul Lago Maggiore."Abbiamo creduto fortemente nel coinvolgimento del Lago Maggiore all'interno del percorso della fiaccola olimpica quale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
