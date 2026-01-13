La fiaccola olimpica da piazzale degli Sport raggiungerà l’OltreAdda

Venerdì, la fiaccola olimpica attraverserà Lodi nell’ambito della 40esima tappa, portando simbolicamente il messaggio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. La staffetta, partendo da piazzale degli Sport, si sposterà verso l’OltreAdda, sottolineando il legame tra le diverse comunità coinvolte e il valore dello sport come occasione di unione e condivisione.

La luce delle Olimpiadi è pronta a attraversare la città. Venerdì, nella 40esima tappa, la fiaccola dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sfilerà tra le strade di Lodi, in un percorso simbolico che unirà la città da ovest ad est. La torcia arriverà a Lodi dopo che in mattinata sarà stata accolta prima a Tortona e poi a Voghera. I tedofori inizieranno il loro tragitto dal piazzale degli Sport alle 14.30, per poi percorrere via San Colombano fino ai Giardini Barbarossa, cuore verde della città, via Dante Alighieri, piazza Castello, arrivare in piazza della Vittoria, in corso Umberto e corso Adda.

