La fatica del Milan di Allegri | così gli impegni doppi diventano una trappola

La gestione degli impegni del Milan sotto la guida di Allegri rappresenta una sfida costante. Dopo periodi con molteplici partite ravvicinate, la squadra potrà concentrarsi su un calendario più equilibrato, facilitando la preparazione e il recupero. Questo permetterà di ottimizzare le prestazioni in campionato, mentre le rivali affrontano ancora sfide europee impegnative. Una situazione che, se gestita bene, può fare la differenza nella corsa alle posizioni di vertice.

La buona notizia per Max Allegri è che dopo questo sforzo non ci saranno altri incroci pericolosi. Basta settimane con impegni doppi (o tripli), così da poter sfruttare al massimo il vantaggio di avere cicli di riposo e lavoro adeguati per preparare le partite di campionato mentre le avversarie per la corsa a un posto nella prossima Champions League saranno obbligate a dispendiose sfide in Europa. E’ una buona notizia per il Milan, costruito con una rosa ridotta all’osso e nel quale le alternative ai titolari stanno faticando ad emergere. Il pomeriggio da incubo a Firenze lo ha confermato, bocciando quasi senza appello Estupinian e rimandando Jashari e Ricci mentre i rossoneri stanno cominciando a ricevere qualche risposta da Nkunku. 🔗 Leggi su Panorama.it

