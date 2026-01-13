La direttrice Giannicola incontra la consulta studentesca di Reggio Calabria
La direttrice Giannicola ha incontrato la consulta studentesca di Reggio Calabria presso il liceo Tommaso Gullì. L’evento ha rappresentato un momento importante di confronto e collaborazione tra le istituzioni scolastiche e gli studenti, caratterizzato da un clima di partecipazione e interesse condiviso. Un’occasione per rafforzare il dialogo e ascoltare le esigenze del mondo studentesco nel territorio.
L'incontro della consulta studentesca provinciale di Reggio Calabria, ospitato presso il liceo Tommaso Gullì, ha vissuto un momento storico in un clima di forte partecipazione, entusiasmo ed emozione. L'evento ha rappresentato un momento di confronto diretto e concreto tra i rappresentanti degli.
