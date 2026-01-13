La direttrice Giannicola incontra la consulta studentesca di Reggio Calabria

La direttrice Giannicola ha incontrato la consulta studentesca di Reggio Calabria presso il liceo Tommaso Gullì. L’evento ha rappresentato un momento importante di confronto e collaborazione tra le istituzioni scolastiche e gli studenti, caratterizzato da un clima di partecipazione e interesse condiviso. Un’occasione per rafforzare il dialogo e ascoltare le esigenze del mondo studentesco nel territorio.

Una scuola più moderna, che punti all'innovazione e che superi le criticità. Così la nuova direttrice scolastica regionale della Calabria, Loredana Giannicola, nella sua prima intervista subito dopo la nomina. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2025/12/un - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.