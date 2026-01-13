Oggi, la Corte Suprema degli Stati Uniti esaminerà il caso riguardante il diritto delle donne transgender a partecipare alle competizioni sportive femminili scolastiche e universitarie. La decisione potrebbe influenzare significativamente le politiche sportive e i diritti delle persone transgender, ponendo attenzione sulle questioni di uguaglianza e inclusione nel mondo dello sport.

La Corte suprema degli Stati Uniti discuterà oggi il diritto delle ragazze o delle donne transgender a partecipare alle competizioni sportive femminili scolastiche e universitarie. Donald Trump ha fatto dei diritti delle persone transgender uno degli assi della sua campagna nel 2024, promettendo di porre fine al "delirio transgender". Il 20 gennaio, giorno del suo insediamento, il presidente repubblicano ha firmato un decreto secondo cui la sua amministrazione riconoscerebbe ormai solo l'esistenza di "due sessi, maschile e femminile", definiti alla nascita. A febbraio ha firmato un decreto che autorizza le agenzie federali a tagliare i finanziamenti alle scuole che permettono agli atleti transgender di gareggiare nei campionati femminili.

© Ilnapolista.it - La decisione della Corte Suprema degli Usa può stravolgere il mondo dei transgender nello sport

