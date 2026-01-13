La cucina e il cibo secondo Vito. Si ride anche dietro ai fornelli.

Questa sera alle 21 prende il via all’Alighieri di Ravenna la nuova rassegna di Teatro Comico, organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri e il Comune di Ravenna. Un’occasione per scoprire come la cucina e il cibo possano essere interpretati anche sul palco, con un tocco di leggerezza e divertimento. La serata promette un mix di comicità e riflessione, portando il pubblico a ridere anche dietro ai fornelli.

Prende il via questa sera alle ore 21 la nuova rassegna di Teatro Comico all’Alighieri di Ravenna, organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura. Protagonista dell’appuntamento inaugurale è Vito con lo spettacolo ’ L’altezza delle lasagne ’, uno show il cui fil rouge è il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive. La pièce è scritta da Francesco Freyrie e Andrea Zalone, mentre la regia è di Daniele Sala. Vito, attore comico da sempre appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina (tra cui “Vito con i suoi” su Gambero Rosso Channel), affronta con ironia e un pizzico di cattiveria un tema che gli è particolarmente caro: il cibo! Con la comicità che lo contraddistingue l’attore prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento: dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per le allergie, intolleranze, diete e mode alimentari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

