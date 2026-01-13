La crisi del consorzio universitario la diocesi | Non si può condannare la città a perdere il suo presidio culturale

L’arcidiocesi di Agrigento esprime preoccupazione per la crisi del consorzio universitario, evidenziando l’importanza di preservare il presidio culturale della città. In una nota congiunta, l’Ufficio di Pastorale sociale e i consigli pastorali sottolineano la necessità di trovare soluzioni che evitino la perdita di un elemento fondamentale per il territorio e il suo patrimonio culturale.

L’Ufficio di Pastorale sociale, il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano dell’arcidiocesi di Agrigento intervengono con una nota congiunta sulla crisi che da tempo paralizza il consorzio universitario, definendola “un fatto estremamente preoccupante”. Secondo i tre organismi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

