La convenzione con Mit e Regione Tredici chilometri e undici stazioni

La metropolitana lilla si avvicina alla conclusione del percorso di sviluppo, con 13 chilometri e 11 stazioni previsti fino a Monza. Recentemente, il Comune di Milano ha approvato gli indirizzi per la sottoscrizione di una nuova convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Regione Lombardia, passo fondamentale per assicurare il finanziamento e la realizzazione dell’opera.

Il percorso che porterà la metropolitana lilla fino a Monza è alla curva decisiva. La giunta del Comune di Milano ha di recente approvato gli indirizzi per la sottoscrizione della nuova convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, necessaria per il finanziamento e la realizzazione dell'opera. Contestualmente è stata validata la progettazione definitiva, elaborata da MM, con un quadro economico aggiornato che fissa il costo complessivo dell'intervento a 1 miliardo 884 milioni 990mila euro. Il progetto è strategico per l'intera area metropolitana milanese e brianzola.

