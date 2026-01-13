La commozione di Tajani in Senato per la tragedia a Crans-Montana

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso profonda commozione per la tragedia di Crans-Montana, definendola una ferita aperta per l’intera comunità nazionale. Le parole di Tajani testimoniano la vicinanza dello Stato di fronte a un evento che ha colpito molte famiglie e l’intera società, sottolineando l’importanza di solidarietà e di unitarietà in momenti di grave dolore.

Crans-Montana, Tajani al Senato: tragedia incommensurabile - Quaranta persone, tra cui giovani tra i 14 e i 17 anni, hanno perso la vi ... quotidiano.net

Tajani al Senato sulla tragedia a Crans-Montana: «Una ferita inferta a tutte le famiglie italiane. Esigiamo che ogni responsabilità venga accertata» - Il vicepremier durante l'informativa a Palazzo Madama: «È giusto che l'Italia chieda di costituirsi parte civile nel processo». msn.com

La commozione di poter dire a una mamma che suo figlio è libero e potrà finalmente riabbracciarlo. L’orgoglio di avere un Presidente che mette la sicurezza dei suoi connazionali al primo posto. - facebook.com facebook

#NEWS - #AlbertoTrentini e #MarioBurlò sono liberi e si trovano nella sede dell’Ambasciata d’Italia a #Caracas in #Venezuela. Lo ha annunciato questa mattina il ministro degli Esteri Antonio #Tajani, spiegando di aver già informato la presidente del Consi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.