La commozione di Tajani in Senato per la tragedia a Crans-Montana
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso profonda commozione per la tragedia di Crans-Montana, definendola una ferita aperta per l’intera comunità nazionale. Le parole di Tajani testimoniano la vicinanza dello Stato di fronte a un evento che ha colpito molte famiglie e l’intera società, sottolineando l’importanza di solidarietà e di unitarietà in momenti di grave dolore.
"La tragedia di Crans-Montana è una ferita aperta per l'intera comunità nazionale", così ha parlato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani della strage di capodanno.
