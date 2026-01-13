La cipolla di Conte L’ex premier | Trump faceva quello che dicevo io Il M5s diviso dal Pd su Kyiv? Nulla di nuovo

Giuseppe Conte rivela alcuni aspetti delle sue relazioni politiche, affermando che durante il suo mandato Donald Trump seguiva spesso le sue indicazioni. L’ex premier commenta inoltre le dinamiche interne tra M5S e Pd sulla questione di Kyiv, sottolineando come certi sviluppi siano ormai abituali nel panorama politico. Un’analisi che offre spunti sulla percezione delle influenze e delle alleanze nel contesto internazionale e nazionale.

