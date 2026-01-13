La Chunga al Teatro India

Dopo I racconti della peste e Appuntamento a Londra, Carlo Sciaccaluga firma La chunga concludendo così la trilogia dedicata a Mario Vargas Llosa, grande scrittore e Premio Nobel per la Letteratura recentemente scomparso.La pièce, ispirata al romanzo La Casa Verde, scritto dallo stesso Vargas. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

