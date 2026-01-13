La cartina del Burundi e la scelta della fattura

Durante la lavorazione di una cartina dello Zambia, mi è stato chiesto di realizzare anche quella del Burundi. Questa richiesta inattesa mi ha fatto riflettere sull’importanza di accuratezza e attenzione ai dettagli nella rappresentazione geografica. La scelta della fattura e delle tecniche di disegno diventa fondamentale per garantire precisione e chiarezza, elementi essenziali per rappresentare correttamente i confini e le caratteristiche di ogni paese.

Stavo dipingendo la cartina dello Zambia. Mi suona il telefono: "Scusi! Potrebbe disegnare la cartina del Burundi?". Io: "Perché?". "Mi hanno detto che lei è un cartografo, uno dei più bravi, mi sono permesso di disturbarla". "La ringrazio! Certo, appena finisco di fare lo Zambia. di che periodo storico aveva bisogno?". "I confini del Burundi durante il colonialismo francese". Io: "Quindi fino al 1903!". Lui: "Esatto". "Come ben sa durante questi duecento anni di sottomissione francese, i confini sono stati cambiati". "Certo! Certo! A me interessa una cartina disegnata a mano del Burundi del 1836".

