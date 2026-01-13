Nel 2023, Giuseppina Giugliano, collaboratrice scolastica nota per il suo viaggio giornaliero tra Napoli e Milano, è stata arrestata con l’accusa di stalking nei confronti della preside Eugenia Carfora di Caivano. La vicenda, che ha suscitato ampio interesse mediatico, riguarda messaggi molesti inviati sui social alla dirigente scolastica, ora sotto processo. La notizia evidenzia i rischi e le implicazioni di comportamenti persecutori anche in ambito professionale.

La collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano, divenuta caso mediatico nel 2023 per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo “Boccioni” di Milano, è finita sotto processo per avere tempestato di messaggi social la preside di Caivano Eugenia Carfora, la cui storia è diventata oggi una fiction Rai. A rendere nota la notizia è Fanpage.it. L’arresto, emesso su richiesta della procura di Napoli Nord, risale allo scorso mese di ottobre. Nota: Open aveva approfondito la vicenda attraverso due articoli pubblicati il 18 e il 19 gennaio, riscontrando diverse anomalie La vicenda. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora

Leggi anche: Giusy, l’ex bidella pendolare fra Napoli-Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora; Giusy Giugliano, la bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano Eugenia Carfora; Eugenia Carfora, la preside di Caivano (cha ha ispirato una fiction Rai) e la bidella Giusy Giugliano arrestata per stalking.

La bidella che “viaggiava” ogni giorno tra Napoli e Milano arrestata per stalking: «Perseguitava Eugenia Carfora, preside di Caivano» - Giuseppina Giugliano avrebbe tempestato di messaggi la dirigente cui è ispirata la fiction Rai L'articolo La bidella che “viaggiava” ogni giorno tra Napoli e Milano arrestata per stalking: «Perseguita ... msn.com