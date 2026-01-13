La Barbie autistica serve più ai bambini o agli adulti?

La Barbie autistica è un prodotto pensato per promuovere la sensibilità e la comprensione delle diverse caratteristiche di oggetti di gioco. Sebbene possa essere apprezzata sia dai bambini che dagli adulti, il suo ruolo principale è spesso rivolto ai più giovani, per favorire l’inclusione e l’educazione attraverso il gioco. La sua utilità dipende quindi dall’obiettivo educativo e dal contesto di utilizzo.

Di sicuro la Mattel conosce i bambini meglio di me, che nutro invece esclusivamente approssimative nozioni su come si fabbrichino e, per il resto, ho al riguardo un'esperienza tanto limitata da sapere soltanto che in genere sono più bassi di noi. Devo fidarmi pertanto quando leggo la notizia che la nota ditta ha immesso sul mercato una Barbie autistica, così che i bambini affetti da autismo possano identificarsi in lei. Non è il caso di mettersi a sindacare su chissà quali intenzioni si celino dietro il nuovo prodotto, che fa seguito alla Barbie cieca del 2024 e alla Barbie diabetica del 2025: è ovvio che un'azienda agisce sempre allo scopo di guadagnare, ma si può guadagnare facendo cose buone o facendo cose cattive.

