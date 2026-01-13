Klopp rivela nessun contatto con il Real Madrid dopo l’esonero di Alonso

Jurgen Klopp ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con il Real Madrid dopo l’esonero di Xabi Alonso. L’ex allenatore del Liverpool ha chiarito di non essere stato coinvolto nelle discussioni o nelle decisioni relative alla squadra spagnola, confermando così di non aver avviato trattative o accordi con il club madrileno. Questa dichiarazione mira a fare chiarezza sulle recenti speculazioni di mercato.

2026-01-13 17:36:00 Il web non parla d’altro: L’ex tecnico del Liverpool ha fatto un passo avanti dalla dirigenza dopo aver lasciato i Reds Jurgen Klopp ha insistito di non essere stato contattato dal Real Madrid dopo la partenza di Xabi Alonso dal club. Klopp non ce l’ha fatta da quando ha lasciato il Liverpool nel 2024 e ora ricopre il ruolo di capo del calcio globale della Red Bull, ma è stato inevitabilmente collegato al posto vacante creato dall’uscita di Alonso. Intervenendo all’emittente austriaca Servus TV, l’ex tecnico del Liverpool si è mosso per prendere le distanze dalle speculazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Real Madrid, per Xabi Alonso il City è l’ultima spiaggia prima dell’esonero. Contattati Zidane e Klopp (El Mundo) Leggi anche: Allenatore Real Madrid, panchina affidata a Klopp? L’indiscrezione dopo l’addio di Xabi Alonso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Barcellona, nessun contatto con Klopp - Un portavoce del Barcellona smentisce quanto pubblicato da alcuni media spagnoli secondo cui sarebbe il ... lagazzettadelmezzogiorno.it #XabiAlonso Klopp potrebbe sostituire Xabi Alonso al Real Madrid. Tuttavia, Red Bull ha annunciato chiaramente il futuro del tecnico, lasciando poche possibilità di interpretazioni. La questione sembra ormai definita. - facebook.com facebook

