Kill Bill Lucy Liu svela il segreto del suo costume | l’omaggio nascosto a Pulp Fiction

Lucy Liu, protagonista di Kill Bill, rivela il dettaglio nascosto nel suo costume: un omaggio a Pulp Fiction. La attrice ha condiviso come il suo look sia stato ispirato da un elemento del film di Quentin Tarantino, offrendo uno sguardo interessante sulla cura dei dettagli e le influenze tra le opere del regista. Un collegamento che arricchisce la comprensione del personaggio e delle scelte stilistiche del film.

La star del primo volume del dittico firmato Quentin Tarantino ha fornito il proprio consiglio sul look del suo personaggio citando un altro successo del regista. Tra i look più famosi dei personaggi di Kill Bill, spicca quello di O-Ren Ishii, interpretato nel Volume 1 da Lucy Liu. La star di Charlie's Angels e Ally McBeal ha svelato un dettaglio inedito sulla creazione del suo costume in un'intervista a Vogue. Lucy Liu ha partecipato al primo film in un epico scontro con la protagonista Beatrix Kiddo, interpretata da Uma Thurman. Il suo personaggio, soprannominato Mocassino acquatico, è uno dei più amati dai fan del cinema tarantiniano.

