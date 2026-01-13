kate middleton e camilla scontro silenzioso a buckingham palace

Kate Middleton e Camilla sono figure di spicco all’interno della famiglia reale britannica, spesso viste in pubblico con atteggiamenti cordiali. Tuttavia, fonti indicano che tra le due potrebbero esistere tensioni non visibili, alimentate da dinamiche interne e ruoli diversi. Questo articolo analizza il contesto e le possibili implicazioni di un rapporto complesso tra le due figure, evidenziando come le apparenze possano nascondere dinamiche più delicate.

Roma, 13 gennaio 2025 – In pubblico sorrisi impeccabili e complicità istituzionale, ma dietro le quinte il clima sarebbe ben diverso. Secondo indiscrezioni attribuite a fonti anonime di palazzo, Camilla avrebbe iniziato a vivere con crescente disagio la centralità della principessa del Galles. Più giovane, più fotografata, più popolare: Kate - che il 9 gennaio 2026 ha compiuto 44 anni - finirebbe per oscurare la regina consorte anche negli eventi in cui il protocollo la vorrebbe protagonista. Una situazione che, sempre secondo i rumor, Camilla considererebbe difficile da accettare. A Natale Catherine Middleton sarebbe stata la vera protagonista della scena, tanto da far sentire Camilla messa da parte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

