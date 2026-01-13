Kallas | Putin prenderà sul serio i negoziati solo se lo costringeremo
Il rappresentante Kallas ha affermato che Putin potrebbe considerare seriamente i negoziati solo se si dimostrano efficaci. Nel frattempo, l’Unione Europea prosegue con il 20° ciclo di sanzioni, previsto per il prossimo mese, nel tentativo di esercitare pressione e influenzare le decisioni del governo russo.
''Stiamo anche portando avanti il??20° ciclo di sanzioni e intendiamo completarlo il mese prossimo''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
