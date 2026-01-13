La Kabel Volley Prato apre il 2026 con una vittoria in trasferta contro la Ies Mv Tomei Livorno, conquistando il primo incontro di serie C maschile con un risultato di 3-0 (18-25, 23-25, 18-25). Un buon inizio di stagione che testimonia l'impegno della squadra e la volontà di proseguire nel percorso di crescita e competizione.

La Kabel Volley Prato inizia il 2026 di serie C maschile con una secca vittoria per 3-0 (18-25, 23-25, 18-25) in casa della Ies Mv Tomei Livorno. Tre punti utili per rimanere in scia al gruppo delle migliori. Vittoria niente affatto facile. Nel primo set Prato parte con Alpini in regia, Conti e Romei centrali, Bandinelli, Mattia Civinini e Menchetti in attacco e Jordan Civinini libero. Livorno inizia bene il match (7-5). La Kabel non è brillante ma agguanta ugualmente il pari (11-11) e poi sorpassa (13-15 e 15-17). Un errore in ricezione dei padroni di casa porta Prato sul 16-19 e poi la Kabel non si volta più indietro e si aggiudica il primo parziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kabel, buona la prima. Inizio anno con vittoria

Leggi anche: Saldi invernali a Milano, buona la prima: + 8% al debutto. “Giusto partire subito all’inizio dell’anno”

Leggi anche: Sinner, buona la prima: vittoria deja vu con Auger Aliassime alle Atp Finals

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Kabel, buona la prima. Inizio anno con vittoria; Buona la prima nel 2026 per la Kabel Prato che espugna Livorno; Kabel, prima del 2026 da non sbagliare a Livorno; Kabel Prato, Befana di festa con il Torneo Vupi 2026 Memorial Paolo Coppi.

Ly Tu Na & CEO Alex: From Crisis to Victory - The Rival's Evil Plan Backfires!