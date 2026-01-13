Juventus Under 15 3 punti convincenti contro l’Entella e l’inserimento dei nuovi arrivi | il focus sui classe 2011

La Juventus Under 15 ottiene la seconda vittoria del 2026 contro l’Entella, conquistando i primi tre punti nel girone di ritorno. L’attenzione si concentra sulle prestazioni dei giovani classe 2011 e sull’inserimento dei nuovi arrivi, fondamentali per il progetto di sviluppo della squadra. In questo articolo, analizziamo le strategie di mister Pecorari e l’impatto delle recenti novità sul percorso dei giovani bianconeri.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, seconda vittoria del 2026 e primi 3 punti nel girone di ritorno: le considerazioni su mister Pecorari e l'inserimento degli ultimi arrivati in casa bianconera. Le ultime. La Juventus Under 15 comincia al meglio il girone di ritorno del campionato nazionale giovanissimi. Una convincente vittoria casalinga contro la Virtus Entella per 3-0 ha immesso una buona dose di fiducia ai ragazzi bianconeri, chiamati a recuperare un po' di terreno alle prime della classe nonostante una positiva prima parte di stagione. Ecco quindi un focus su quanto ci ha lasciato la gara contro i liguri e qualche considerazione sui nuovi acquisti, in campo per la prima volta ufficiale.

