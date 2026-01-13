Juventus senza freni 5 gol alla Cremonese
La Juventus ha ottenuto una vittoria netta contro la Cremonese, con un risultato di 5-0 nell'incontro di Serie A disputato all’Allianz Stadium. La squadra di Spalletti ha dimostrato solidità, raggiungendo temporaneamente Napoli e Roma a 39 punti in classifica. La partita si inserisce nella ventunesima giornata del campionato italiano, evidenziando il buon momento dei bianconeri e la continuità delle prestazioni.
AGI - Tutto facile per la Juventus contro la Cremonese nel posticipo della ventesima di Serie A. All'Allianz Stadium, i ragazzi di Spalletti rifilano un perentorio 5-0 alla formazione grigiorossa e agganciano Napoli (che però ha una partita in meno) e Roma a quota 39. Oltre all'autogol di Terracciano, segnano Bremer, David, Yildiz e McKennie. Giornata dopo giornata, il lavoro del tecnico di Certaldo è sempre più convincente: in campo, infatti, si è vista una Juve fluida e famelica, al contrario di una Cremonese disordinata che ha subito il peggior passivo del suo campionato. Grazie ad un avvio arrembante, la serata bianconera è già in discesa dopo appena dodici minuti. 🔗 Leggi su Agi.it
