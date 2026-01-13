Juventus | piste bollenti per l’attacco

Dopo la vittoria contro la Cremonese del 12 gennaio 2026, la Juventus si concentra sul mercato invernale per rafforzare l’attacco. La società valuta diverse opzioni per offrire a Luciano Spalletti nuovi elementi di qualità, con l’obiettivo di migliorare la rosa e affrontare con maggiore solidità il prosieguo della stagione. Le trattative sono in fase avanzata e potrebbero portare a importanti inserimenti nel reparto offensivo.

Dopo il successo netto contro la Cremonese nel posticipo del 12 gennaio 2026, la Juventus accelera sul mercato invernale per regalare a Luciano Spalletti rinforzi di qualità sull’out offensivo. La rosa attuale, pur solida, soffre la mancanza di alternative affidabili per Kenan Yildiz e le fasce, soprattutto con Francisco Conceicao L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

