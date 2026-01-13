Juventus | nuova formula per Chiesa

Il 13 gennaio 2026 potrebbe rappresentare una svolta nella trattativa tra Juventus e Liverpool per il trasferimento di Federico Chiesa. La nuova formula proposta potrebbe influenzare significativamente gli sviluppi futuri della trattativa, offrendo un’ulteriore opzione sia per il club bianconero che per i Reds. Restano da valutare le modalità e le condizioni dell’accordo, che potrebbero determinare il ritorno del calciatore alla Juventus.

La giornata del 13 gennaio 2026 segna un potenziale punto di svolta nella trattativa tra Juventus e Liverpool per il ritorno di Federico Chiesa. Dopo l'offerta iniziale recapitata lunedì (prestito con diritto di riscatto intorno ai 12-15 milioni), la dirigenza Juventus – guidata da Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Marco

Juventus: ora Chiesa-Mingueza per sognare lo Scudetto - Per Federico Chiesa la Juventus si è mossa concretamente, riporta Tuttosport, anche nella giornata di ieri. calciomercato.com

Chiesa incredulo: Slot lo sostituisce dopo 60' in Liverpool-Barnsley di Fa Cup. La Juve prepara questa offerta per riprendersi l’esterno - La Juve prepara questa offerta per riprendersi l’esterno Il Liverpool approda ai sedicesimi di FA Cup travolgendo il Bar ... juventusnews24.com

CHIESA-JUVE, RITORNO POSSIBILE? IL LIVERPOOL FA MURO SULLA FORMULA #juve #juventusnews24

Spunta una nuova opzione per la difesa della Juventus Come riportato da Fabrizio Romano, la società bianconera ha messo nel mirino Oscar Mingueza, difensore spagnolo del Celta Vigo, in scadenza di contratto il prossimo giugno. La Juve vorrebbe antici - facebook.com facebook

#Calciomercato #Juventus, si studia una nuova proposta al #Liverpool per #Chiesa #SkySport #SkyCalciomercato x.com

