Juventus Museum ha ospitato un evento speciale
Il 13 gennaio 2026, il Juventus Museum ha accolto il Collector’s Day, un evento dedicato ai collezionisti e tifosi. L'iniziativa ha offerto l’opportunità di esplorare la storia del club attraverso cimeli, maglie storiche e oggetti rari, creando un momento di condivisione e passione per la tradizione bianconera. Un appuntamento che ha rafforzato il legame tra il club e i suoi sostenitori più fedeli.
