Juventus Museum ha ospitato un evento speciale

Il 13 gennaio 2026, il Juventus Museum ha accolto il Collector’s Day, un evento dedicato ai collezionisti e tifosi. L'iniziativa ha offerto l’opportunità di esplorare la storia del club attraverso cimeli, maglie storiche e oggetti rari, creando un momento di condivisione e passione per la tradizione bianconera. Un appuntamento che ha rafforzato il legame tra il club e i suoi sostenitori più fedeli.

Juventus Museum, numeri da record per le feste. Prorogata la mostra di Del Piero - facebook.com facebook

140.712 visitatori allo Juventus Museum nel 2025 Ben 101.223 tifosi (il 72% del totale) hanno abbinato alla visita museale anche lo Stadium Tour La notizia completa nel primo commento x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.