Juventus McKennie Triplo ruolo? Faccio quello che serve
Dopo la vittoria della Juventus per 5-0 sulla Cremonese, Weston McKennie ha commentato il suo ruolo versatile in campo. L’americano ha svolto diverse funzioni, dimostrando flessibilità e dedizione. La sua capacità di adattarsi alle esigenze della squadra si inserisce nel contesto di una rinascita che coinvolge tutto il reparto e l’intera rosa. Un esempio di impegno e versatilità, importante per il progetto tecnico di Spalletti.
Dopo il successo per 5-0 sulla Cremonese ha parlato lo statunitense Weston McKennie. Lo statunitense nel corso del match è stato uno dei simboli della rinascita spallettiana: centrocampista, terzino, esterno, attaccante e bomber. Le parole di McKennie McKennie, autore del gol del 5-0 e che ha propiziato il 4-0, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
