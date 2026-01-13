Juventus Kalulu Siamo sulla buona strada

Pierre Kalulu ha commentato la recente vittoria della Juventus contro la Cremonese, conclusasi con un risultato di 5-0. Il difensore francese ha sottolineato che la squadra sta lavorando con impegno e si trova sulla strada giusta per migliorare. Questa affermazione evidenzia un momento positivo nel percorso della Juventus, con l’obiettivo di consolidare le proprie prestazioni e raggiungere risultati sempre più soddisfacenti.

Kalulu "Siamo sulla buona strada" Pierre Kalulu ha commentato il match tra Juventus e Cremonese vinto 5-0 contro la Cremonese. Il francese ha servito un assist con il bel cross per McKennie nella rete del 5-0. "Siamo sulla buona strada, i risultati arrivano con il tempo e il lavoro."

Pierre Kalulu è insostituibile per la Juventus: in stagione non ha saltato neanche un minuto x.com

