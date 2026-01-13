Juventus-Cremonese Thuram a Sky Sport | Noi giochiamo ogni partita per vincere

Dopo il largo successo della Juventus sulla Cremonese, Thuram ha commentato a Sky Sport l’atteggiamento della squadra, sottolineando l’impegno di affrontare ogni partita con l’obiettivo di vincere. Le sue parole riflettono la determinazione del team in questa fase della stagione, con la volontà di mantenere alta la concentrazione e continuare a competere al massimo livello.

Dopo il 5-0 della Juventus sulla Cremonese, a parlare ai microfoni di Sky Sport è Khephren Thuram. Il centrocampista francese torna sul tema scudetto, dicendo ciò: “Noi giochiamo ogni partita per vincere. Proviamo a fare meglio di giorno in giorno, poi vedremo a fine stagione ma giochiamo sempre partita per partita.” Thuram: “Sicuramente è un mese molto importante anche in Europa”. Riguardo il mese di Gennaio che sta vivendo la Juventus, con tanti impegni ravvicinati, afferma quanto segue: “Sicuramente è un mese molto importante anche in Europa, abbiamo tante partite come quella col Benfica che è fondamentale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

