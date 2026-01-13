Juventus-Cremonese scontro in sala Var | ecco gli audio

L’episodio tra Juventus e Cremonese è stato al centro di discussioni in sala VAR, con divergenze tra gli arbitri Gariglio e Chiffi sul rigore concessa e poi revocato ai grigiorossi. Come di consueto, su Dazn sono stati pubblicati gli audio delle decisioni prese durante il weekend di Serie A, offrendo un’analisi trasparente delle comunicazioni tra gli ufficiali di gara.

Non c'è uniformità di giudizio tra Gariglio e Chiffi in merito al rigore concesso e poi revocato ai grigiorossi Come ogni martedì su Dazn sono stati resi noti gli audio delle gare del week end di Serie A. Nel monday night tra Juventus e Cremonese, largo successo per 5-0 della squadra di Spalletti in una gara che poteva prendere una piega diversa. Sul 2-0, infatti, Feliciani aveva decretato un penalty per gli uomini di Nicola (poi espulso per proteste) che è stato revocato dopo On Field Review. Un frame di Juve Cremonese (foto Ansa) – Calciomercato.it Al Var ci sono Gariglio e Chiffi a fare da assistente.

