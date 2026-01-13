Juventus – Cremonese le pagelle | Miretti e McKennie dominatori

Nella sfida tra Juventus e Cremonese, i bianconeri si impongono con un netto 5-0, dimostrando una prestazione convincente per tutta la durata dell’incontro. Le pagelle evidenziano le prestazioni di Miretti e McKennie, protagonisti di una partita dominata in ogni fase. Un risultato che conferma la solidità della Juventus in questa fase della stagione, offrendo spunti interessanti per analisi e commenti tecnici.

La Juventus travolge la Cremonese con un secco 5-0 La Juventus stravince contro la Cremonese. Un 5-0 senza appello figlio di una partita dominata per 90 minuti. La squadra di Luciano Spalletti si è presentata in campo con un atteggiamento vorace e determinato. Ha corso senza sosta dal fischio d'inizio

Scudetto, la Juve ha il dovere di crederci Il commento del Direttore Guido Vaciago su Juventus-Cremonese

Scudetto, la Juve ha il dovere di crederci Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Cremonese #Juventus #Cremonese #Tuttosport x.com

