Juventus-Cremonese 5-0 McKennie ai microfoni di Sky Sport | Bella vittoria un bel 5-0 per noi e per i tifosi

La Juventus ha ottenuto una netta vittoria per 5-0 contro la Cremonese, consolidando la propria posizione in classifica. Dopo la partita, Weston McKennie ha commentato l’incontro ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l’importanza di questa prestazione per la squadra e i tifosi. Un risultato che conferma la buona forma dei bianconeri e il loro obiettivo di mantenere alta la competitività nel campionato.

Una Juventus in serata di grazia sconfigge la Cremonese 5-0. Dopo la partita è il migliore in campo Weston McKennie ad essere intervistato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sua prestazione e questa vittoria, che avvicina la Juventus alle prime della classe. Riguardo la vittoria dei bianconeri afferma quanto segue: “Era troppo importante prendere 3 punti, perchè le squadre più avanti hanno lasciato punti. Bella vittoria, un bel 5-0 per noi e per i tifosi”. McKennie: “Sono sempre disponibile per la squadra. É sempre bello segnare ma è importante per vincere”. Riguardo il fatto di aver giocato tre ruoli nella stessa partita, oltre ad aver contribuito alla vittoria con un gol, parla con queste parole: “ Sono sempre disponibile per la squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

