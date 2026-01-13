Juventus cinquina alla Cremonese | il capolavoro di Spalletti

La Juventus ha ottenuto una convincente vittoria per 5-0 contro la Cremonese, segnalando un chiaro segnale di ripresa sotto la guida di Spalletti. La prestazione della squadra evidenzia miglioramenti e determinazione, elementi fondamentali per il proseguimento della stagione. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento e rilancio del club, dimostrando attenzione ai dettagli e impegno costante.

La Juventus travolge la Cremonese con un roboante 5-0 con cui Spalletti ha lanciato un messaggio alle rivali: la Juve è tornata. Una Juventus devastante Dopo un palo iniziale colpito da Jonathan David, al dodicesimo arriva il vantaggio bianconero grazie a un tiro di Miretti deviato da Bremer. Tre minuti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

