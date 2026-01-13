Juventus cinquina alla Cremonese | il capolavoro di Spalletti

La Juventus ha ottenuto una convincente vittoria per 5-0 contro la Cremonese, segnalando un chiaro segnale di ripresa sotto la guida di Spalletti. La prestazione della squadra evidenzia miglioramenti e determinazione, elementi fondamentali per il proseguimento della stagione. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento e rilancio del club, dimostrando attenzione ai dettagli e impegno costante.

super Juve . Cinquina alla cremonese..la cura Spalletti funziona

Stavolta alla #Juventus tutto gira subito bene. Il gol casuale di Bremer apre la cinquina che affonda la Cremonese con un'altra bella prestazione. Così Spalletti aggancia Conte e Gasp al terzo posto: continua la scalata. x.com

Non eravamo abituati a vivere le partite della Juventus con bassa tensione emotiva Sembrano lontani i tempi del "corto muso" e delle partite sfangate in extremis Vincere così, senza soffrire è una bel regalo, quasi un privilegio La sintesi della partita l - facebook.com facebook

