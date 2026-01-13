Juventus-Chiesa | la nuova formula per convincere il Liverpool

La Juventus si concentra sul rafforzamento del reparto offensivo, puntando su Federico Chiesa per consolidare la propria squadra. Alla Continassa, il mercato si configura come una priorità strategica, con l’obiettivo di migliorare le performance e rispondere alle esigenze tecniche. La scelta di investire su Chiesa riflette la volontà di rafforzare il reparto d’attacco, in vista delle sfide future, e di mantenere alta la competitività della squadra.

Alla Continassa il mercato non è più una suggestione: è una priorità tecnica. La Juventus ha deciso di affondare su un nome che conosce bene e che risponde a un’esigenza chiara di campo. Federico Chiesa è tornato in cima alla lista, non come nostalgia, ma come soluzione immediata per l’attacco di Luciano Spalletti. Chiesa-Juve, una volontà condivisa. Il punto di partenza è semplice: Federico Chiesa ha aperto al ritorno a Torino e Spalletti ha dato il suo via libera. Due condizioni necessarie che la Juventus ha trasformato in un lavoro concreto. I primi tentativi, però, hanno sbattuto contro un muro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

