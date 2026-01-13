Juve terza e in scia alle milanesi Spalletti ritrova quota | Obiettivi? Continuare così

La Juventus si posiziona al terzo posto in classifica, raggiunta da Roma e Napoli, con 39 punti. Il Milan guida la graduatoria con un punto di vantaggio, mentre l’Inter segue a quattro punti di distanza. Spalletti, alla guida del Napoli, si dice soddisfatto e mira a proseguire su questa strada. La stagione è ancora aperta e ogni risultato potrà influenzare la corsa ai vertici del campionato italiano.

Torino, 13 gennaio 2026 – Manita alla Cremonese e Juventus terza. I bianconeri sono saliti a 39 punti, al pari di Roma e Napoli, con i partenopei che hanno una partita da recuperare, mentre davanti il Milan ha un punto in più e l’Inter quattro, sempre con il match infrasettimanale che vale come jolly per allungare. Resta però l’inserimento della Juventus nelle parti nobili della classifica, non solo in lotta per il quarto posto ma per qualcosa in più, soprattutto se le milanesi dovessero steccare il recupero. Quattro vittorie nelle ultime cinque - e quel rigore di David con il Lecce rappresenta un rammarico grande perché i punti potevano essere 41, cioè davanti al Milan - hanno ridato alla Juve le parti altissime della Serie A, con qualche sogno che oggi nessuno vuole pronunciare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve terza e in scia alle milanesi. Spalletti ritrova quota: “Obiettivi? Continuare così” Leggi anche: LIVE Alle 21 Juve-Sporting, Spalletti ritrova Yildiz dal 1', Koop confermato in difesa Leggi anche: Juventus, dalla Coppa Italia un dato assolutamente positivo: Spalletti deve continuare a lavorare così per rilanciare i bianconeri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juve terza e in scia alle milanesi. Spalletti ritrova quota: “Obiettivi? Continuare così” - Bianconeri ora in attesa dei recuperi di giovedì, ma Spalletti può dirsi soddisfatto per gioco e risultati. sport.quotidiano.net

Serie A: la Juve fugge, Roma in scia. Napoli, Milan e Inter impattano FOTOGALLERY - La quindicesima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera tra Bologna e Juventus vinta dai bianconeri per 0 a 2. calciomercato.com

Juve, Spalletti firma oggi: tutti i dettagli dell'accordo e del contratto - Perché dopo il vernissage milanese della mattinata, happening dove è scoppiata la pace con il capitano Francesco Totti dopo gli screzi romani, ... corrieredellosport.it

La Juve travolge la Cremo 5-0 È terza con Napoli e RomaI voti: Thuram domina 7,5 Vardy abbandonato 4,5 x.com

Con 5 gol in scioltezza alla Cremonese , #SPALLETTI aggancia Roma e Napoli: E la #JUVE é terza in classifica!! BIANCONERI STIAMO TORNANDO!! #juventus #juvecremonese #finoallafineforzajuventus @juventus - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.